"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции

37-летняя Осадчая скоро в третий раз станет мамой Фото: kosadcha / Instagram

На свежих снимках 37-летняя Осадчая в ярко-синем закрытом купальнике позирует, сидя в море.

"Я всегда любила заплывать за буйки, а в этот год плавание – двойное спасение: и от жары, и от нагрузок на спину", – подписала фото телеведущая.

За несколько часов пост Осадчей лайкнули почти 31 тыс. раз и оставили больше 300 комментариев.

"Утонченная красавица!" – прокомментировала снимки kozeychuk_v.

"Очень красивое фото. Катя, вы прекрасны", – написала arina_romantsova.

"О да! Это невыносимо, в такую жару с животом. Уже большой срок?" – поинтересовалась _toshka_jekova.

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