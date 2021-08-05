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05 августа, 2021
 
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"Скоро мама будет не очень нужна". Беременная Осадчая позировала с младшим сыном на руках

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Осадчая отдыхает в Турции
Осадчая отдыхает в Турции
Фото: kosadcha / Instagram

Отдыхающая в Турции украинская ведущая Катя Осадчая 5 августа поделилась с подписчиками в Instagram совместным снимком со своим младшим сыном Иваном.

Ведущая позирует в кадре в черном купальнике, сидя на дне неглубокого бассейна с сыном на руках.

"Мамино счастье. Так быстро растет, скоро мама будет не очень нужна. Надо ловить моменты", – подписала она фото.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

Вместе с мужем, ведущим "1+1" Юрием Горбуновым, Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года, незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.

Теги: Турция, дети, Катя Осадчая, отдых, бассейн
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