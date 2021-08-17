Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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"Что это было?", "Обычно празднуют рождение, а вы заранее", "Что-то вроде девичника". В сети обсуждают вечеринку Осадчей в честь еще не родившегося ребенка

Осадчая и ее муж Юрий Горбунов готовятся к рождению ребенка
Осадчая и ее муж Юрий Горбунов готовятся к рождению ребенка
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас ждет третьего ребенка, 16 августа в Instagram поделилась снимками, сделанными во время праздника бейби шауэр.

"Новый праздник для нас, но прекрасный повод собрать друзей накануне рождения нового маленького человека", – написала она и добавила хештег "бейби шауэр".

"Ну, это очень-очень красиво! Глаз не оторвать", – написала телеведущая Маша Ефросинина.

"Беременность вам очень идет", – отметила подписчица gala_shevtsova.

"Непонятный праздник какой-то.... Обычно празднуют рождение, а вы заранее", – заметила irinka.semka.

"Обычно это празднуют после выписки из роддома. А как можно праздновать, когда впереди предстоят роды?!" – добавила она же.

"Бейби шауэр – это праздник, который устраивают подруги или родственники женского пола для будущей мамы перед родами. Дарят подарки, радуют. Это что-то типа девичника перед свадьбой", – прокомментировала cloudfamily_.

"Все правильно вы говорите, но подобные вечеринки проводят как гендерную пати, а это что было?"– ответила ей ismailowa.lyuba.

Контекст:

Бейби шауэр (буквально в переводе с английского – "младенческий душ") – это праздник для будущей мамы в честь ребенка, который вскоре должен родиться. Эта традция происходит из США

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Світське життя" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Теги: роддом, беременность, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, роды, отец, живот
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