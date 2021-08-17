"Что это было?", "Обычно празднуют рождение, а вы заранее", "Что-то вроде девичника". В сети обсуждают вечеринку Осадчей в честь еще не родившегося ребенка

"Новый праздник для нас, но прекрасный повод собрать друзей накануне рождения нового маленького человека", – написала она и добавила хештег "бейби шауэр".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Ну, это очень-очень красиво! Глаз не оторвать", – написала телеведущая Маша Ефросинина.
"Беременность вам очень идет", – отметила подписчица gala_shevtsova.
"Непонятный праздник какой-то.... Обычно празднуют рождение, а вы заранее", – заметила irinka.semka.
"Обычно это празднуют после выписки из роддома. А как можно праздновать, когда впереди предстоят роды?!" – добавила она же.
"Бейби шауэр – это праздник, который устраивают подруги или родственники женского пола для будущей мамы перед родами. Дарят подарки, радуют. Это что-то типа девичника перед свадьбой", – прокомментировала cloudfamily_.
"Все правильно вы говорите, но подобные вечеринки проводят как гендерную пати, а это что было?"– ответила ей ismailowa.lyuba.
Бейби шауэр (буквально в переводе с английского – "младенческий душ") – это праздник для будущей мамы в честь ребенка, который вскоре должен родиться. Эта традция происходит из США
18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Світське життя" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.
9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.