"Что это было?", "Обычно празднуют рождение, а вы заранее", "Что-то вроде девичника". В сети обсуждают вечеринку Осадчей в честь еще не родившегося ребенка

Осадчая и ее муж Юрий Горбунов готовятся к рождению ребенка Фото: kosadcha / Instagram

"Новый праздник для нас, но прекрасный повод собрать друзей накануне рождения нового маленького человека", – написала она и добавила хештег "бейби шауэр".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Ну, это очень-очень красиво! Глаз не оторвать", – написала телеведущая Маша Ефросинина.

"Беременность вам очень идет", – отметила подписчица gala_shevtsova.

"Непонятный праздник какой-то.... Обычно празднуют рождение, а вы заранее", – заметила irinka.semka.

"Обычно это празднуют после выписки из роддома. А как можно праздновать, когда впереди предстоят роды?!" – добавила она же.

"Бейби шауэр – это праздник, который устраивают подруги или родственники женского пола для будущей мамы перед родами. Дарят подарки, радуют. Это что-то типа девичника перед свадьбой", – прокомментировала cloudfamily_.

"Все правильно вы говорите, но подобные вечеринки проводят как гендерную пати, а это что было?"– ответила ей ismailowa.lyuba.