"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах

Осадчая: Приближение знакомства с новым членом семьи – волнующий момент для всех Фото: kosadcha / Instagram

Осадчая не уточнила предполагаемой даты родов, а также пока не сообщила пол будущего ребенка. Свое заявление она проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена с младшим сыном Иваном (тень на песке).

"Три [человека] в тенях. Приближение знакомства с новым членом семьи, волнующий момент для всех", – написала ведущая.

"Уже совсем скоро. Пусть будет легко", – отреагировали фолловеры.

"Иван будет хорошим братиком", – написали поклонники ведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)