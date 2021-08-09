"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах

Осадчая не уточнила предполагаемой даты родов, а также пока не сообщила пол будущего ребенка. Свое заявление она проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена с младшим сыном Иваном (тень на песке).
"Три [человека] в тенях. Приближение знакомства с новым членом семьи, волнующий момент для всех", – написала ведущая.
"Уже совсем скоро. Пусть будет легко", – отреагировали фолловеры.
"Иван будет хорошим братиком", – написали поклонники ведущей.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".
Вместе с мужем, ведущим "1+1" Юрием Горбуновым, Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года, незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка.
У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.