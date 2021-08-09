Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
Новости

"Как приятно видеть естественность у женщины". Катя Осадчая снялась в бикини и с "выгоревшими бровями"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Отпуск удался", написала Осадчая
"Отпуск удался", – написала Осадчая
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая скоро в третий раз станет мамой, 8 августа выложила в Instagram фото с отдыха в Турции. На снимке 37-летняя ведущая запечатлена в бассейне крупным планом без макияжа. На фото видна грудь Осадчей в бикини и округлившийся живот.

"Выгоревшие брови, тонна арбуза и километры открытой воды – отпуск удался", – подписала снимок Осадчая.

За несколько часов пост лайкнули больше 33 тыс. раз и оставили свыше 170 комментариев.

"Такая настоящая. Вам очень идет беременность", – призналась пользователь с ником lubov.v.mire.est.

"Катюня, у вас такие красивые, живые, умные глаза, что никто не увидел выгоревших бровей! И вообще, вы красавица во всех отношениях! Хорошо, что успели отдохнуть! Мне отпуск является лишь в снах", – прокомментировала пост nataliyadiva.

"Пузик, здоровья вам", – пожелала katyushaigoreevna.

"Как приятно видеть естественность у женщины", – написала tatyanabrailo.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

Вместе с мужем, ведущим "1+1" Юрием Горбуновым, Осадчая воспитывает сына Ивана. Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года, незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.

Теги: Турция, дети, беременность, телеведущая, Катя Осадчая, женщины, отдых, грудь, макияж, бикини, бассейн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: "Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?"
  Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: "Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?"
Дочь мэра Кременчуга Бабаева: Защита давит, что по "закону Савченко" подозреваемые в убийстве моего отца уже отсидели свой срок в СИЗО
Дочь мэра Кременчуга Бабаева: Защита давит, что по "закону Савченко" подозреваемые в убийстве моего отца уже отсидели свой срок в СИЗО
Елена ПОСКАННАЯ
Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – "Сила и честь"
Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – "Сила и честь"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Раскладка что надо". Loboda в "голом" топе широко развела ноги перед камерой
"Раскладка что надо". Loboda в "голом" топе широко развела ноги перед камерой
"Люблю тебя, моя королева веснушек!" Потап публично признался в любви к Насте Каменских
"Люблю тебя, моя королева веснушек!" Потап публично признался в любви к Насте Каменских
"В стабильно тяжелом состоянии". Мать избитого танцора Дорофеевой сказала, сколько еще ее сын пробудет в коме
"В стабильно тяжелом состоянии". Мать избитого танцора Дорофеевой сказала, сколько еще ее сын пробудет в коме
"Зачем столько пластики?", "Надутая какая-то вся". Седокову раскритиковали за изменившуюся внешность
"Зачем столько пластики?", "Надутая какая-то вся". Седокову раскритиковали за изменившуюся внешность
"Как приятно видеть естественность у женщины". Катя Осадчая снялась в бикини и с "выгоревшими бровями"
"Как приятно видеть естественность у женщины". Катя Осадчая снялась в бикини и с "выгоревшими бровями"
"Это прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня". Ксения Мишина рассказала об одиночестве
"Это прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня". Ксения Мишина рассказала об одиночестве
"Жанна, как найти хорошего мужика?" Бадоева засветила тело в бикини и ответила на вопросы подписчиц
"Жанна, как найти хорошего мужика?" Бадоева засветила тело в бикини и ответила на вопросы подписчиц
"На кону жизнь ребенка". MamaRika призналась, что делала кесарево
"На кону жизнь ребенка". MamaRika призналась, что делала кесарево
Виктор Павлик с супругой окрестили сына
Виктор Павлик с супругой окрестили сына
"Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур". Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео
"Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур". Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS