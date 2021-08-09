"Как приятно видеть естественность у женщины". Катя Осадчая снялась в бикини и с "выгоревшими бровями"

"Выгоревшие брови, тонна арбуза и километры открытой воды – отпуск удался", – подписала снимок Осадчая.

За несколько часов пост лайкнули больше 33 тыс. раз и оставили свыше 170 комментариев.

"Такая настоящая. Вам очень идет беременность", – призналась пользователь с ником lubov.v.mire.est.

"Катюня, у вас такие красивые, живые, умные глаза, что никто не увидел выгоревших бровей! И вообще, вы красавица во всех отношениях! Хорошо, что успели отдохнуть! Мне отпуск является лишь в снах", – прокомментировала пост nataliyadiva.

"Пузик, здоровья вам", – пожелала katyushaigoreevna.

"Как приятно видеть естественность у женщины", – написала tatyanabrailo.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

Вместе с мужем, ведущим "1+1" Юрием Горбуновым, Осадчая воспитывает сына Ивана. Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года, незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.