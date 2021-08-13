"Класс!", "Вообще огонь!". Ребрик на камеру высоко подняла ногу и показала грудь

"Прижали пятницу, 13 каблуками! Поставила на паузу эфирную неделю программы "Ранок с Україною"! Пусть все у всех будет хорошо!" – написала она.

Телеведущая позировала, подняв одну ногу и поставив ее на знак ограничителя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Фото огонь!" – написала marina_zotova11.

"Вообще огонь!" – отметила beskati.

"Класс", – заявила galinochka902.