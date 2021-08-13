"Надгробные плиты на ногах", "Такую обувь продают в магазине "Интим"?, "Какая большая тетенька". Волочкова показала свежие фото

Волочкова: Мое тело в форме, и важно было в этом убедиться Фото: volochkova_art / Instagram

"Сегодня добралась до любимого балетного зала после отдыха. Первые занятия после моря зачастую не легкие. Но мое тело в форме, и важно было в этом убедиться. 17-го августа, во вторник, состоится презентация моего нового клипа и музыкального альбома "Вселенная", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Ну почему всегда эти надгробные плиты на ногах, Карл?" – спросила подписчица vedmazapsib.

"А где такую обувь продают, в магазине "Интим"?" – поинтересовалась polinka11155.

"Какая большая тетенька", – написала olgamazur78.