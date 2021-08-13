Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2021
 
Новости

"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хайек показала фото из личного архива
Хайек показала фото из личного архива
Фото: salmahayek / Instagram

54-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 12 августа в Instagram обнародовала свое архивное фото, на котором запечатлена в красном корсете.

На фото в огромном декольте видно грудь.

"tbt", – написала актриса.

Это расшифровывается как Throwback Thursday – "Ностальгический четверг". В этот день пользователи Instagram публикуют свои архивные снимки.

''Так горячо!" – отметил подписчик kaankoc0735.

"Так шикарно и сексуально!" – заявил troutmaster4.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.

Теги: Сальма Хайек, актриса, фото, грудь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новый пресс-секретарь Зеленского Никифоров озвучил свою зарплату и рассказал, какой у него автомобиль
Новый пресс-секретарь Зеленского Никифоров озвучил свою зарплату и рассказал, какой у него автомобиль
Тина Кароль озвучила имена украинских артистов, с которыми записала дуэты для нового альбома "Молода кров"
Тина Кароль озвучила имена украинских артистов, с которыми записала дуэты для нового альбома "Молода кров"
"Вместе на УЗИ". Горбунов лег рядом с Осадчей на кушетку в кабинете врача
"Вместе на УЗИ". Горбунов лег рядом с Осадчей на кушетку в кабинете врача
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
  "Увы, деменция не за горами", "Чисто Петросян". Киркоров в шортах поднял ноги перед камерой и высунул язык
  "Увы, деменция не за горами", "Чисто Петросян". Киркоров в шортах поднял ноги перед камерой и высунул язык
"Ой, как он смотрит на вас", "Прекрасная пара". Боржемская позировала в объятиях Дикусара
"Ой, как он смотрит на вас", "Прекрасная пара". Боржемская позировала в объятиях Дикусара
"Хочется убить". Влад Яма пожаловался на поклонников в Одессе
"Хочется убить". Влад Яма пожаловался на поклонников в Одессе
  Лобода презентовала трек на двух языках – украинском и русском. Аудио
  Лобода презентовала трек на двух языках – украинском и русском. Аудио
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
  "Это немаленькие деньги, я считаю". Павлик рассказал, сколько платит за аренду квартиры и стоянку двух авто
  "Это немаленькие деньги, я считаю". Павлик рассказал, сколько платит за аренду квартиры и стоянку двух авто
"Надгробные плиты на ногах", "Такую обувь продают в магазине "Интим"?, "Какая большая тетенька". Волочкова показала свежие фото
"Надгробные плиты на ногах", "Такую обувь продают в магазине "Интим"?, "Какая большая тетенька". Волочкова показала свежие фото
"Надя, ты что, беременна?", "Шикарная", "Краля". Дорофеева развела ноги перед камерой
"Надя, ты что, беременна?", "Шикарная", "Краля". Дорофеева развела ноги перед камерой
"Что с твоей попкой?! Ким Кардашян начинает нервничать!" Леся Никитюк показала фото в новом бикини
"Что с твоей попкой?! Ким Кардашян начинает нервничать!" Леся Никитюк показала фото в новом бикини
"Потрясающее фото, прекрасная фигура". 56-летняя Херли снялась в платье с откровенным декольте
"Потрясающее фото, прекрасная фигура". 56-летняя Херли снялась в платье с откровенным декольте
"Вы с мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться". 16-летняя дочь Поляковой показала фото с окровавленным парнем
"Вы с мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться". 16-летняя дочь Поляковой показала фото с окровавленным парнем
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS