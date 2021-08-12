"Роскошная". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась во время кормления сына грудью

Квиткова запечатлена во время кормления ребенка грудью.
"Ни с одним парнем не встречала столько рассветов, как за этот месяц со Львом. Мое большое счастье", – написала она.
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"Роскошная", – прокомментировала подписчица happykatrych.
Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.
13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.