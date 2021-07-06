"Идеальных людей нет". Беременная на последних неделях Квиткова сфотографировалась полностью обнаженной

23-летняя блогер предстала перед фотообъективом только с полотенцем на голове.

"Напоминание о том, что идеальных людей нет. И даже с растяжками мы прекрасны", написала Квиткова.

Ранее она жаловалась на отеки и "дикую боль в спине".

Скриншот: vittkova / Instagram