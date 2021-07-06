"Идеальных людей нет". Беременная на последних неделях Квиткова сфотографировалась полностью обнаженной

23-летняя блогер предстала перед фотообъективом только с полотенцем на голове.
"Напоминание о том, что идеальных людей нет. И даже с растяжками мы прекрасны", написала Квиткова.
Ранее она жаловалась на отеки и "дикую боль в спине".
Весной 2019 года Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович) стал главным героем украинского проекта "Холостяк" на СТБ. В мае 2020 года он женился на победительнице шоу Дарье Квитковой (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович).
В январе 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится сын.
Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.