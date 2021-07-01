"77 кг отека и дикая боль". Беременная Квиткова показала честное фото топлес

Квиткова: Малышарик очень опустился, и врач сказал, что это вопрос времени Фото: kvittkova / Instagram

На фото Квиткова заретушировала голую грудь.

"Домашние шорты и мое трушное фото", – написала она.

Квиткова рассказала, что ее муж, телеведущий Никита Добрынин улетел в другой город на один день, а она целый день дома и "на телефоне с вопросами по ремонту". "Сегодня впервые чувствую, что моя энергия ушла на "сбережение".

"77 кг отека и дикая боль в спине. Малышарик очень опустился, и врач сказал, что это вопрос времени. Ждем", – отметила она.

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