Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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"Детка", "Горячейшая". Кардашян снялась в постели

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Кардашян: Доброе утро, Рим! Доброе утро, Лос-Анджелес!
Кардашян: Доброе утро, Рим! Доброе утро, Лос-Анджелес!
Фото: kimkardashian / Instagram

40-летняя американская модель Ким Кардашян 1 июля в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в постели, прикрывая голую грудь одеялом.

"Доброе утро, Рим! Доброе утро, Лос-Анджелес!" – написала она.

"Детка", – прокомментировала подписчица styledbyhrush.

"Горячейшая", – отметила snohaalegra.

Контекст:

Ким Кардашян является участницей реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году. В 2020 году модель заявила, что проект будет закрыт.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. 

Теги: Ким Кардашян, модель, фото, грудь, постель
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