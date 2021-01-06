Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2021
 
Новости

Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ

Американская модель Ким Кардашян больше не носит обручальное кольцо, а новогодние праздники встретила без супруга – американского рэпера Каньэ Уэста, пишет таблоид Page Six. По информации People, Кардашян уже наняла адвоката, который будет заниматься разводом.

Кардашян и Уэст поженились в 2014 году
Кардашян и Уэст поженились в 2014 году
Фото: ЕРА

Американская модель и светская львица Ким Кардашян приняла решение расстаться со своим мужем – рэпером Канье Уэстом после шести лет брака. Об этом 5 января написал таблоид People со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников в окружении пары.

Отмечается, что Кардашян уже наняла адвоката Лору Вассер, которая специализируется на разводах. По словам инсайдера, Уэст знает о намерении жены и воспринимает развод как неизбежное.

Таблоид Page Six пишет, что Кардашян больше не носит обручальное кольцо, а новогодние праздники провела без супруга в гостях у сестры Кортни Кардашян вместе с детьми. Источник таблоида отмечает, что решение о разводе было для американской модели "взвешенным и обдуманным".

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Новость о желании Кардашян развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием "Семейство Кардашян".

Теги: скандал, Канье Уэст, Ким Кардашян, семья, развод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Полная текстовая версия интервью Гордону
  Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Полная текстовая версия интервью Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Где и как действующие украинские политики встретили Новый год. Фото и видео
  Где и как действующие украинские политики встретили Новый год. Фото и видео
Наталия ДВАЛИ
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
  Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях
  Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях
Виктория ВОРОНИНА
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS