"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе

Американская модель и светская львица Ким Кардашян обнародовала фото в облегающей одежде.

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram фото, для которого позировала в красных облегающих латексных брюках, корсете и туфлях на шпильках в тон.

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Подписчики отреагировали на пост.

"Ты выглядишь намного моложе. Что ты делаешь?" – спросила liazz__.

"Раскаленное пламя", – отметил priyanshu_2326.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.

Модель исполняла небольшие роли в сериалах и фильмах "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Последний настоящий мужчина", "До смерти красива", "Семейный консультант", "Американский папаша", "Восемь подруг Оушена".