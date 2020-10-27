"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже

Американская модель Ким Кардашян поделилась в сети снимками, на которых запечатлена в купальнике.

Американская модель и актриса Ким Кардашян 26 октября в Instagram разместила серию снимков, сделанных во время отдыха на пляже. На фото модель позирует в бикини песочного цвета на фоне пальм.

"Мои 40 лет", – подписала снимки Кардашян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This is 40! Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Окт 2020 в 7:39 PDT

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.

Модель сыграла эпизодические роли в сериалах и фильмах "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Последний настоящий мужчина", "До смерти красива", "Семейный консультант", "Американский папаша", "Восемь подруг Оушена".