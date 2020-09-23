Бульвар Шоубиз
 
23 сентября, 2020
 
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Кардашян показала тело в мокром купальнике

Американская модель и светская львица Ким Кардашян поделилась снимками плавания в бассейне.

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Кардашян: Ночное плавание
Кардашян: Ночное плавание
Фото: kimkardashian / Instagram

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram снимки в мокром раздельном купальнике. На фото она позирует лежа и стоя в бассейне.

"Ночное плавание", – написала она.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.

Модель исполняла небольшие роли в сериалах и фильмах "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Последний настоящий мужчина", "До смерти красива", "Семейный консультант", "Американский папаша", "Восемь подруг Оушена".

Теги: плавание, купальник, Ким Кардашян, модель, бассейн
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