"Как бутылка хорошего вина – становится лучше с возрастом". Кардашян показала фигуру в купальнике

Американская модель и светская львица Ким Кардашян поделилась снимками отдыха.

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram снимки в раздельном ярко-розовом купальнике.

"Счастливое место", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Place Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 31 Авг 2020 в 8:03 PDT

"Она, как бутылка хорошего вина, становится лучше с возрастом", – отметила подписчица Itsannemoore.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.

Модель исполняла небольшие роли в сериалах и фильмах "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Последний настоящий мужчина", "До смерти красива", "Семейный консультант", "Американский папаша", "Восемь подруг Оушена".