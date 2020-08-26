"Супермодели в действии". Ким Кардашян показала своих дочерей

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram подборку фото своих дочерей – семилетней Норт и двухлетней Чикаго.
"Мои девочки хотели сделать совместную фотосессию, сидя на этой перекладине. Проведите вправо, чтобы увидеть, чем все закончилось", – написала она.
На снимках дети позируют, строя рожицы друг другу, и в результате падают.
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My girls wanted to do a photo shoot together sitting up on this rail. Swipe to the right to see how it ended *
"Супермодели в действии", – прокомментировала подписчица ash_kholm.
Вместе с супругом, рэпером Канье Уэстом, Кардашян воспитывает четверых детей. У них еще есть сыновья: четырехлетний Сейнт, годовалый Псалм. Его, как и Чикаго, вынашивали суррогатные матери.
Ким Кардашян и Канье Уэст оформили брак 24 мая 2014 года.