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26 августа, 2020
 
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"Супермодели в действии". Ким Кардашян показала своих дочерей

Американская модель и светская львица Ким Кардашян показала, как ее дочери Норт и Чикаго позировали на перекладине.

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Кардашян: Мои девочки хотели сделать совместную фотосессию, сидя на этой перекладине
Кардашян: Мои девочки хотели сделать совместную фотосессию, сидя на этой перекладине
Фото: kimkardashian / Instagram

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram подборку фото своих дочерей – семилетней Норт и двухлетней Чикаго.

"Мои девочки хотели сделать совместную фотосессию, сидя на этой перекладине. Проведите вправо, чтобы увидеть, чем все закончилось", – написала она.

На снимках дети позируют, строя рожицы друг другу, и в результате падают.

"Супермодели в действии", – прокомментировала подписчица ash_kholm.

Вместе с супругом, рэпером Канье Уэстом, Кардашян воспитывает четверых детей. У них еще есть сыновья: четырехлетний Сейнт, годовалый Псалм. Его, как и Чикаго, вынашивали суррогатные матери.

Ким Кардашян и Канье Уэст оформили брак 24 мая 2014 года.

Теги: Ким Кардашян
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