По совету Кардашян. 39-летняя Хилтон заявила, что заморозила яйцеклетки

39-летняя американская наследница империи отелей Hilton, модель Пэрис Хилтон сообщила, что решилась заморозить яйцеклетки, воспользовавшись советом модели Ким Кардашян.

39-летняя американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон в интервью приложению издания The Times – Sunday Times – заявила, что несколько лет назад, задумавшись о материнстве, заморозила яйцеклетки.

По словам Хилтон, мысли о детях у нее появились после разговора с моделью Ким Кардашян, которая и убедила светскую львицу таким образом позаботиться о том, чтобы в будущем иметь шанс стать матерью.

Хилтон подчеркнула, что после того как она заморозила яйцеклетки, у нее появилась возможность без спешки подобрать достойную кандидатуру на роль отца для ее детей.

В настоящее время Хилтон встречается с американским бизнесменом Картером Реумом. Об их романе стало известно в феврале 2020 года.

Ранее Хилтон была помолвлена с американским актером украинского происхождения Крисом Зилкой, но в 2018 году пара рассталась по инициативе светской львицы.