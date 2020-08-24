  "Били и душили". Хилтон рассказала об издевательствах, которые пережила в школе-интернате

Американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон заявила об издевательствах, которым подверглась со стороны персонала во время учебы в школе-интернате в штате Юта (США).

Американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон призналась, что пережитые в подростковом возрасте издевательства со стороны персонала школы-интерната, куда ее направили родители для коррекции поведения, сделали ее сильной женщиной. Об этом она рассказала в трейлере своего документального фильма This Is Paris, премьера которого запланирована на сентябрь 2020 года.

По словам Хилтон, родители отправили ее учиться в школу-интернат Provo Canyon School (ЮТА, США), чтобы там повлияли на ее бунтарский характер.

Хилтон отметила, что с первых дней пребывания в школе она стала объектом жестокого обращения со стороны персонала. Модель призналась, что пережитое помогло ей стать сильнее.

ВИДЕО

Видео: Paris Hilton / YouTube

В интервью изданию People Хилтон сообщила, что возможной целью жестокого обращения с учениками было желание сломить их. Она отметила, что персонал школы бил и душил своих учеников, в том числе и ее, а когда руководство школы узнало, что она готовит побег, ее поместили в одиночную комнату.

По словам модели, она не могла пожаловаться родителям на педагогов, так как детям запрещали общаться с внешним миром или же общение происходило в присутствии персонала.

Комментируя People заявление Хилтон, руководство школы подчеркнуло, что в 2000 году в заведении сменился собственник, который не имеет отношения к действиям предшественника.

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона.

Пэрис – старший ребенок в семье, у нее есть младшая сестра Ники Хилтон и два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.