"Потрясающе", "Классные сиськи". Кардашян позировала сидя на коленях

Американская модель и светская львица Ким Кардашян засветила откровенное декольте.

Американская модель и светская львица Ким Кардашян разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в кожаном мини-комбинезоне с глубоким декольте. Она сидит на коленях перед зеркалом в гардеробной.

"Привет", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hey Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Сен 2020 в 11:11 PDT

"Потрясающе", – прокомментировала светская львица Пэрис Хилтон.

"Классные сиськи", – отметил подписчик rueckertmoroni.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.

Модель исполняла небольшие роли в сериалах и фильмах "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Последний настоящий мужчина", "До смерти красива", "Семейный консультант", "Американский папаша", "Восемь подруг Оушена".