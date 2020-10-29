"Где правая рука, Ким?" Кардашян обнародовала фото в бикини. В сети обсуждают, куда могла деться часть ее руки

Подписчики американской модели Ким Кардашян заметили, что на опубликованном снимке ее правая рука заканчивается локтем.

Американская модель Ким Кардашян 28 октября в Twitter обнародовала совместное фото с сестрами Хлоей и Кортни, сделанное во время отдыха на пляже.

На снимке сестры Кардашян запечатлены в бикини на фоне пальмы. При этом правая рука Ким Кардашян обрывается возле локтя левой руки ее сестры.

"Девочки просто хотят позагорать", – подписала Кардашян фото.

"Хороший фотошоп, Ким", – заметили отсутствие части руки на снимке фолловеры.

nice photoshop Kim. — Gülende Yolanda Cavadzad * (@HazretiPiremses) October 28, 2020

"Где твоя правая рука?" – поинтересовались пользователи сети.

Where is your right arm? — Ninaaa (@NiiinCHaaa) October 28, 2020

При этом другие подписчики считают, что нижняя часть руки Кардашян могла оказаться за плечом у ее сестры.

"Четко видно, что рука находится за спиной у сестры", – уверены поклонники модели.

You can clearly see that her arm is behind her sister. GEEZ pic.twitter.com/HPdJsAKvf8 — Diane Gerstman (@DianeGerstman) October 29, 2020

Ким Кардашян родилась в 1980 году в Лос-Анджелесе. У нее есть сестры Кортни, Хлои и брат Роб, сводные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер и Броуди Дженнер, сводная сестра Кейси Дженнер и единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер.

Ким Кардашян – участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.



Модель сыграла эпизодические роли в сериалах и фильмах "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "Последний настоящий мужчина", "До смерти красива", "Семейный консультант", "Американский папаша", "Восемь подруг Оушена".