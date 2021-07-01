"Мне кажется, малявка захочет выползти раньше". Беременная MamaRika без трусов выставила голый живот

Исполнительница позировала, выставив живот и прогнувшись назад. На фото видно, что под платьем нет трусов.
"Плавно подкралась 34-я неделя беременности. "Судный день" приближается. Скажу честно – уже умудрилась поймать один серьезный приступ паники. Вынесла Сергеичу мозги и поняла главное: выход один (ну, вы поняли) и все будет так, как должно быть, париться нечего", – написала она.
Певица призналась, что врачи предварительную дату родов назначили на начало августа.
"Хотя, мне кажется, малявка захочет выползти раньше", – заявила MamaRika.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Фото – просто бомба", – отметила подписчица melya_fox.
MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.
Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.