"Мне кажется, малявка захочет выползти раньше". Беременная MamaRika без трусов выставила голый живот

Исполнительница позировала, выставив живот и прогнувшись назад. На фото видно, что под платьем нет трусов.

"Плавно подкралась 34-я неделя беременности. "Судный день" приближается. Скажу честно – уже умудрилась поймать один серьезный приступ паники. Вынесла Сергеичу мозги и поняла главное: выход один (ну, вы поняли) и все будет так, как должно быть, париться нечего", – написала она.

Певица призналась, что врачи предварительную дату родов назначили на начало августа.

"Хотя, мне кажется, малявка захочет выползти раньше", – заявила MamaRika.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

"Фото – просто бомба", – отметила подписчица melya_fox.