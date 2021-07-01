Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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"Мне кажется, малявка захочет выползти раньше". Беременная MamaRika без трусов выставила голый живот

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MamaRika: Плавно подкралась 34-я неделя беременности
MamaRika: Плавно подкралась 34-я неделя беременности
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika 30 июня в Instagram опубликовала фото в леопардовом платье с глубоким вырезом, охватывающим живот и бедро.

Исполнительница позировала, выставив живот и прогнувшись назад. На фото видно, что под платьем нет трусов.

"Плавно подкралась 34-я неделя беременности. "Судный день" приближается. Скажу честно – уже умудрилась поймать один серьезный приступ паники. Вынесла Сергеичу мозги и поняла главное: выход один (ну, вы поняли) и все будет так, как должно быть, париться нечего", – написала она.

Певица призналась, что врачи предварительную дату родов назначили на начало августа.

"Хотя, мне кажется, малявка захочет выползти раньше", – заявила MamaRika.

"Фото – просто бомба", – отметила подписчица melya_fox.

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

Теги: беременность, певица, MamaRika
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