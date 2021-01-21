"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве

Украинская певица MamaRika и ее муж – ведущий Сергей Середа считают, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что не радует. Пара сообщила, что после переезда в Одессу намерена жить на два города.

Украинская певица MamaRika и ее муж – актер и ведущий Сергей Середа переезжают из Киева в Одессу. Об этом артистка сообщила 21 января в Instagram.

"Причин для переезда сюда множество, и можно перечислять их вечно, но, видимо, главная звучит так: "Я люблю тебя, Одесса-мама". Пусть это звучит слишком поэтично, но жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что тебя не радует. А здесь мы будем жить полной грудью!" – написала певица.

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Супруг артистки на своей странице в Instagram 19 января сообщил, что считает Киев городом для работы, а не для жизни.

"Настало время сказать Киеву: "До свидания, старина". Это не означает, что мы покидаем Киев навсегда! Скорее, мы планируем жить на два города. Также это и не означает, что мы будем меньше времени уделять работе! Наоборот, хорошо отдыхая, мы будем более наполненными приезжать в Киев и с новыми силами и идеями браться за новые проекты!" – написал Середа.

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MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в Украине. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

В марте 2020 года певица тайно вышла замуж за Середу.