MamaRika снялась обнаженной в объятиях мужа

Украинская певица MamaRika позировала обнаженной в объятиях мужа – актера Сергея Середы.

Украинская певица MamaRika 16 декабря в Instagram разместила совместное откровенное фото с мужем – ведущим и актером Сергеем Середой.

На снимке обнаженные супруги запечатлены в постели в объятиях друг друга.

"Sweet dreams", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в Украине. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

В марте 2020 года певица тайно вышла замуж за Середу.