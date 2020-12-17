MamaRika снялась обнаженной в объятиях мужа

Украинская певица MamaRika 16 декабря в Instagram разместила совместное откровенное фото с мужем – ведущим и актером Сергеем Середой.
На снимке обнаженные супруги запечатлены в постели в объятиях друг друга.
"Sweet dreams", – подписала она фото.
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MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в Украине. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.
В марте 2020 года певица тайно вышла замуж за Середу.