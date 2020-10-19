"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля

Украинская певица MamaRika из-за внезапной поломки автомобиля вынуждена была отменить ранее запланированные номера в отелях, потеряв при этом деньги. Об этом она написала 18 октября в Instagram.
"Мы планировали поехать в путешествие по Украине, чтобы отдохнуть. За день до выезда наша машина тупо ломается и мы в последний момент отменяем все бронирования (не без потерь, конечно) и все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО", – рассказала артистка.
По словам певицы, она восприняла случившееся философски.
"Представьте, если бы мы заглохли где-то в пути? Например, в лесу", – написала она.
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Коли Всесвіт каже тобі СТОП У нас із Сєргєічем сьогодні дуже дивнии * день...Розказую по порядку Ми нашим незмінною тріи * цею із Сєргєічем та Роккі) планували поі * хати у подорож Украі * ною,щоб відпочити,надихнутися,побачити нове...Сьогодні,за день до виі * зду,наша машина тупо ламається на паркінгу,і ми в останніи * момент відміняємо всі бронювання на букінгу (не без втрат звичаи * но),і все летить до дупиЗавтра буде довгии * день повнии * евакуаторів,СТО-шок і інших геморів... Тобто розумієте,ми банально не мали потрапити туди куди ми намилилися,і Всесвіт нам дуже ювелірно і м’яко про це натякнув Чому м‘яко,запитаєте ви?А просто уявіть, що ми б заглохли десь в дорозі, у лісі наприклад,ще и * в такии * собачии * холод,і ще купа варіантів як це могло бути в менш позитивних прогнозах... На прикладі цієі * історіі * ,я хочу донести вам важливу думку,проліски моі * : все що не робиться,робиться на краще,навіть якщо ми відразу не бачимо цілоі * картини.Хто зна від чого нас уберігають Ангели? У «Чувака зверху» на нас своі * плани - і думаю И * ому видніше.Тому як би зараз не складалися обставини- просто кіп кам енд стеи * позітів З.И.А у вас були такі ситуаціі * ,коли все и * шло не по сценарію?Як ви це переживали? А ще накидайте смайлів у коменти,щоб трохи підняти нам бойовий дух
MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в Украине. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.