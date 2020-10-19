"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля

По словам украинской певицы MamaRika, они с супругом планировали отправиться в путешествие по Украине, но вынуждены были отказаться от планов из-за поломки автомобиля.

Украинская певица MamaRika из-за внезапной поломки автомобиля вынуждена была отменить ранее запланированные номера в отелях, потеряв при этом деньги. Об этом она написала 18 октября в Instagram.

"Мы планировали поехать в путешествие по Украине, чтобы отдохнуть. За день до выезда наша машина тупо ломается и мы в последний момент отменяем все бронирования (не без потерь, конечно) и все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО", – рассказала артистка.

По словам певицы, она восприняла случившееся философски.

"Представьте, если бы мы заглохли где-то в пути? Например, в лесу", – написала она.

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в Украине. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.