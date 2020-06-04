"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму

Украинская певица MamaRika поздравила маму Марию Герман с днем рождения.

Украинская певица MamaRika обнародовала в Instagram фото своей мамы Марии Герман. Публикацию певица посвятила ее юбилею.

"У моего лучшего друга сегодня юбилей. Ты особенная и самая лучшая мама на всей планете. Спасибо за все, кукушечка", – написала MamaRika.

"Спасибо, кровиночка", – ответила на поздравления мать певицы.

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в Украине. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.