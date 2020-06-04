"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму

Украинская певица MamaRika обнародовала в Instagram фото своей мамы Марии Герман. Публикацию певица посвятила ее юбилею.
"У моего лучшего друга сегодня юбилей. Ты особенная и самая лучшая мама на всей планете. Спасибо за все, кукушечка", – написала MamaRika.
"Спасибо, кровиночка", – ответила на поздравления мать певицы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У мого бест друга @hermanmariya77 сьогодні ювілей! Дівчьонка,ми безмежно тебе любимо і гордимося!Захоплюємося твоєю силою духа,і що ти саме така,яка є!А ти особлива і най-най-найкраща МАМА на всій планеті!Будь завжди здорова і тішся життю- ми докладемо всіх зусиль,щоб так і було!Дякуємо за все,зозулька! Накидайте в коменти- вітайте іменинницю
MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в Украине. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.