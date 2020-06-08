"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию

Украинская певица MamaRika в Instagram сообщила, что перенесла операцию по удалению зуба мудрости.
По словам артистки, ей пришлось удалить зуб из-за начала воспалительного процесса. После перенесенной операции певица пожаловалась на болезненные ощущения во рту.
"Щеку раздуло, но это не самое страшное. Хуже всего, что жесткие швы, которыми зашивали рану, разрывают язык при любом движении. Невозможно ни есть, ни говорить – я в аду", – поделилась MamaRika.
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Я хом‘як! . Якщо хтось не в курсі,то Мамці видалили зуб мудрості (деталі в сторіс).Так от, ділюся... Щоку роздуло,але це не саме страшне.Наи * гірше те,що жорсткі шви(така тверда лєска), якими зашивали рану,просто розривають міи * язик при любому русі.Неможливо ні і * сти,ні говорити- я в аду!Мене так зуб не болить,як ті довбані шви!Проклала тампон,і пішла варити бульи * он,бо це єдине шо можу і * сти,а точніше сьорбати) Зато Сєргєіч тішиться,шо я тепер помовчу кілька днів,і дам и * ому спокіи * Бо ідеальна жінка- німа жінка . У вас там шо?Признаваи * теся,боі * теся походів до стоматолога?
MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в Украине. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.