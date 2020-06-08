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08 июня, 2020
 
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"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию

По словам украинской певицы MamaRika, после хирургического вмешательства, она не может ни есть, ни разговаривать.

MamaRika: Невозможно ни есть, ни говорить
MamaRika: Невозможно ни есть, ни говорить
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika в Instagram сообщила, что перенесла операцию по удалению зуба мудрости. 

По словам артистки, ей пришлось удалить зуб  из-за начала воспалительного процесса. После перенесенной операции певица пожаловалась на болезненные ощущения во рту. 

"Щеку раздуло, но это не самое страшное. Хуже всего, что жесткие швы, которыми зашивали рану, разрывают язык при любом движении. Невозможно ни есть, ни говорить – я в аду", – поделилась MamaRika.

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в Украине. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. 

Теги: Украина, певица, операция, MamaRika
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