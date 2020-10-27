  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио

Украинская певица MamaRika 27 октября на своем канале в YouTube презентовала трек под названием Mavka. "Услышав этот микс вкуса и музыки, тело само пойдет в танец", – говорится в релизе трека. Композиция записана в стиле Pop и RnB с элементами Hip-Hop. Певица является соавтором слов песни и одним из автором музыки.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.