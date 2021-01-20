Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2021
 
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"Умножили нашу любовь". Жена Добрынина Квиткова сообщила о беременности. Фото

Блогер и победительница девятого сезона "Холостяка" на СТБ Дарья Квиткова и ее муж, телеведущий Никита Добрынин рассказали о своей "огромной радости и маленьком чуде".

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Квиткова и Добрынин поженились в 2020 году
Квиткова и Добрынин поженились в 2020 году
Фото: kvittkova / Instagram

Блогер и победительница девятого сезона "Холостяка" на СТБ Дарья Квиткова 20 января во время отдыха на Мальдивах вместе с мужемтелеведущим и главным героем этого же сезона Никитой Добрыниним сообщила, что находится на пятом месяце беременности. 

Квиткова также разместила фото, на котором Добрынин, стоя перед ней на одном колене, целует ее живот.

"Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь", – написала она.

Добрынин на своей странице в Instagram разместил этот же снимок.

"Наша огромная радость и маленькое чудо", – написал он.

Квиткова и Добрынин зарегистрировали брак 20 мая 2020 года, а 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания. В ноябре супруги сообщили о покупке дома.

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году. 

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений. Брак с Добрыниным – первый в ее биографии. 

Девятый сезон реалити-шоу "Холостяк" состоялся весной 2019 года. Добрынин и Квиткова стали единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок. 

Теги: беременность, роды, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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