Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха

Супруга главного героя девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никиты Добрынина Дарья Квиткова поделилась в сети интимным снимком.

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ Дарья Квиткова 14 сентября на своей странице в Instagram обнародовала снимок, автором которого является ее муж, телеведущий Никита Добрынин.

На фото обнаженная Квиткова, лежа в постели, демонстрирует цветное тату в виде розы, расположенное в зоне паха.

"Доброе утро глазами мужа", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Доброе утро глазами мужа Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova) 14 Сен 2020 в 12:12 PDT

Квиткова и Добрынин состоят в отношениях с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 20 мая, а 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания.

30 августа пара попала в аварию, когда возвращалась из Одессы в Киев. Все участники ДТП остались живы.

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году.

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений, это первый брак для избранницы ведущего.