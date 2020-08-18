"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"

Супруга главного героя девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никиты Добрынина Дарья Квиткова спустя неделю после свадебной церемонии призналась, что до сих пор не может поверить в то, что стала женой.

Квиткова: Я в статусе жены. До сих пор не могу в это поверить Фото: kvittkova / Instagram

Дарья Квиткова – новоиспеченная супруга главного героя девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никиты Добрынина – 18 августа на своей странице в Instagram поделилась планами на будущее.

"Я в статусе жены. До сих пор не могу в это поверить. У нас была свадьба мечты. У меня было утро невесты, именно такое, как я и хотела. Впереди еще столько классного и крутого! Не могу дождаться, когда мы сделаем следующий огромный шаг в нашей жизни", – поделилась эмоциями Квиткова.

"Следующий шаг – это рождение малыша?" – уточнили у нее подписчики.

"Ну все, пора уже бэйбиков", – прокомментировали публикацию фолловеры.

Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 20 мая, отложив из-за карантина проведение торжественной церемонии в присутствии гостей на 12 августа.

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году.

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений, это первый брак для избранницы ведущего.