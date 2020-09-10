Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ Дарья Квиткова 9 сентября на своей странице в Instagram заявила, что начала бояться каждого звука на дороге после того, как неделю назад вместе с мужем, телеведущим Никитой Добрыниним попала в ДТП.
"Пожалуйста, берегите себя и цените каждый момент своей жизни. К сожалению, никто не застрахован от идиотов на дороге. Ты будешь спокойно выезжать с парковки, а он въедет тебе на скорости в бок, потому что смотрел сериал за рулем или "не заметил". Мы не можем нести ответственность за других, но можем отвечать за себя – быть внимательным на дороге, всегда пристегиваться, даже если сидите сзади", – написала Квиткова.
Супруга Добрынина отметила, что авария стала для них с мужем уроком.
"В этот день мы благодарили вселенную, что все закончилось именно так. Мелкие травмы – ничего по сравнению с тем, что могло произойти", – пришла она к выводу.
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«Не мир страшен, – сказал он, прикладывая к лицу камбоджийскую маску. – А то, что в нем полно негодяев!» Сначала я писала большой пост, где хотела рассказать про аварию, которая с нами случалась около недели назад. Про то, как нервно я теперь езжу и боюсь каждого звука, а потом передумала. Знаете почему? Потому, что все, что я писала сводилось к одному: Пожалуйста, берегите себя и цените каждый момент своей жизни. К сожалению, никто не застрахован от идиотов на дороге. Ты будешь спокойно выезжать с парковки, а он въедет тебе на скорости в бок, потому что смотрел сериал за рулём или «не заметил». Мы не можем нести ответственность за других, но мы можем нести её за себя. Быть внимательным на дороге, всегда быть пристегнутым, даже если вы сидите сзади. Для нас этот день был большим уроком. В этот день мы благодарили вселенную, что все закончилось именно так. Мелкие травмы — это ничего, по сравнению с тем, что могло произойти. Наша жизнь — прекрасна. Наша жизнь — удивительна. Проживайте каждую секунду, чувствуйте и наслаждайтесь всем, что с вами происходит. Любите, вдохновляйтесь и благодарите. Но не спешите. Спешить некуда, все рядом с вами
Квиткова и Добрынин состоят в отношениях с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 20 мая, а 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания.
Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.
В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.
Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году.
Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений, это первый брак для избранницы ведущего.
30 августа пара попала в аварию, когда возвращалась из Одессы в Киев. Все участники ДТП остались живы.