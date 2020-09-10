Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета

Супруга главного героя девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никиты Добрынина Дарья Квиткова призвала подписчиков быть внимательными на дорогах.

Квиткова: Мы не можем нести ответственность за других, но можем отвечать за себя Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ Дарья Квиткова 9 сентября на своей странице в Instagram заявила, что начала бояться каждого звука на дороге после того, как неделю назад вместе с мужем, телеведущим Никитой Добрыниним попала в ДТП.

"Пожалуйста, берегите себя и цените каждый момент своей жизни. К сожалению, никто не застрахован от идиотов на дороге. Ты будешь спокойно выезжать с парковки, а он въедет тебе на скорости в бок, потому что смотрел сериал за рулем или "не заметил". Мы не можем нести ответственность за других, но можем отвечать за себя – быть внимательным на дороге, всегда пристегиваться, даже если сидите сзади", – написала Квиткова.

Супруга Добрынина отметила, что авария стала для них с мужем уроком.

"В этот день мы благодарили вселенную, что все закончилось именно так. Мелкие травмы – ничего по сравнению с тем, что могло произойти", – пришла она к выводу.

Квиткова и Добрынин состоят в отношениях с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 20 мая, а 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания.

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году.

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений, это первый брак для избранницы ведущего.

30 августа пара попала в аварию, когда возвращалась из Одессы в Киев. Все участники ДТП остались живы.