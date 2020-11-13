Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2020
 
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"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве

Блогер и победительница девятого сезона "Холостяка" на СТБ Дарья Квиткова сообщила, что они с супругом, телеведущим Никитой Добрыниным намерены переехать в свой новый дом весной 2021 года.

Квиткова и Добрынин поженились в мае 2020 года
Квиткова и Добрынин поженились в мае 2020 года
Фото: kvittkova / Instagram

Блогер и победительница девятого сезона "Холостяка" на СТБ Дарья Квиткова 13 ноября в Instagram сообщила, что они с мужем, телеведущим и главным героем этого же сезона Никитой Добрыниним купили дом.

"Сегодня мы горды собой, как никогда. Потому что вместе мы смогли сделать то, о чем мечтали по отдельности в детстве. Теперь у нас две недвижимости – квартира и дом. Месяц назад мы купили дом. Свой собственный дом в Киеве", – написала она.

По словам Квитковой, они с мужем планируют переселиться в новое жилье в конце весны 2021 года, а пока сейчас там идет ремонт. Супруга Добрынина отметила, что близкие не верили в то, что они смогут осуществить свою мечту.

В январе 2020 года Добрынин сделал Квитковой предложение. Пара зарегистрировала брак 20 мая, а 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания.

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году. 

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений, это первый брак для избранницы ведущего. 

Девятый сезон реалити-шоу "Холостяк" состоялся весной 2019 года. Добрынин и Квиткова стали единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

Теги: недвижимость, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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