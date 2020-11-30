"Особо сильных симптомов нет". Квиткова рассказала, как узнала, что заразилась коронавирусом

По словам победительницы девятого сезона "Холостяка" на СТБ Дарьи Квитковой, несмотря на COVID-19, она и ее супруг – ведущий Никита Добрынин чувствуют себя нормально.

Блогер и победительница девятого сезона "Холостяка" на СТБ Дарья Квиткова 29 ноября в Instagram написала, что вместе с мужем – ведущим Никитой Добрыниным находится в самоизоляции.

"Мы на самоизоляции. Если честно, я предполагала, что это рано или поздно произойдет, но сейчас все случилось очень не вовремя. У нас двоих много работы, которую мы поставили на паузу. Радует только то, что сейчас все нормально, особо сильных симптомов нет – чувствуем себя довольно хорошо", – сообщила она.

"Как вы поняли, что у вас COVID-19, какие признаки?" – поинтересовались фолловеры.

"Никак. Никита сдает постоянно тесты, чтобы летать. Вчера не улетел из-за позитивного теста. Сдали еще три. И теперь сидим дома", – ответила Квиткова.

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Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 ноября в Украине зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.