Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении

По словам заразившейся коронавирусом экс-участницы "Танцев со звездами" Илоны Гвоздевой, сейчас она вместе с семьей находится на изоляции.

Гвоздева: Дети пока, слава богу, без симптомов Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Экс-участница "Танцев со звездами" украинский хореограф Илона Гвоздева сдала положительный тест на COVID-19. Об этом она написала 29 ноября в Instagram.

"Вся семья в сборе, все на изоляции. Дети пока, слава богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандрим",– сообщила хореограф.

По словам Гвоздевой, болезнь сперва проявилась как обычная простуда, а после началась сильная головная боль и поднялась температура.

Хореограф отметила, что во время лечения пьет много жидкости, проветривает помещение, увлажняет воздух, пьет витамины и совершает пешие прогулки, стараясь сделать не менее 10 тыс. шагов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 ноября в Укране зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.