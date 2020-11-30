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30 ноября, 2020
 
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Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении

По словам заразившейся коронавирусом экс-участницы "Танцев со звездами" Илоны Гвоздевой, сейчас она вместе с семьей находится на изоляции.

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Гвоздева: Дети пока, слава богу, без симптомов
Гвоздева:  Дети пока, слава богу, без симптомов
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Экс-участница "Танцев со звездами" украинский хореограф Илона Гвоздева сдала положительный тест на COVID-19. Об этом она написала 29 ноября в Instagram.

"Вся семья в сборе, все на изоляции. Дети пока, слава богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандрим",– сообщила хореограф. 

По словам Гвоздевой, болезнь сперва проявилась как обычная простуда, а после началась сильная головная боль и поднялась температура. 

Хореограф отметила, что во время лечения пьет много жидкости, проветривает помещение, увлажняет воздух, пьет витамины и совершает пешие прогулки, стараясь сделать не менее 10 тыс. шагов. 

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 ноября в Укране зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.

Теги: Илона Гвоздева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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