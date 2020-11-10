Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева впервые показала маму

Украинский хореограф Илона Гвоздева, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" на "1+1", рассказала о своих отношениях с мамой.

Экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореограф Илона Гвоздева обнародовала в Instagram подборку снимков со своей мамой. На одном из них мама хореографа запечатлена с внучкой Валерией на руках. Еще один – черно-белый семейный архивный детский снимок Гвоздевой с родителями и братом.

"Должна ли мама быть тебе подругой? Не знаю, как вас, но меня этот вопрос мучил всю жизнь, до тех пор, пока сама не стала мамой. Я считаю, что мама – это та женщина, которая должна всегда оставаться авторитетом, примером для подражания, которая всегда поможет мудрым советом, поделится жизненным опытом, но при этом чувствует границы: не поучает, не токсична, не соперничает с дочкой, не пытается слепить из дочки то, чего сама не добилась. Это лично мое мнение, и именно так я буду стараться выстраивать отношения со своей дочерью", – написала она.

Илона Гвоздева родилась 5 августа 1988 года в селе Останино (Автономная Республика Крым). В 2009 году она принимала участие в танцевальном телевизионном проекте "Танцуют все 2". В 2011-м, 2018-м, 2020 годах участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. У них есть дочь Валерия (2015) и сын Доминик (2020). В конце мая 2020-го Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане. 11 октября Гвоздева сообщила о рождении сына.