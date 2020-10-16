Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя

Украинский хореограф Илона Гвоздева поделилась семейным видео, снятым после ее выписки со вторым ребенком из роддома.

Экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева показала в Instagram момент знакомства своей дочери Валерии с новорожденным братом.

"Всем спасибо. Мы дома. Спасибо всем моим родным и близким за заботу, переживания, ожидания. Спасибо моим подписчикам за поддержку, приятные слова и мотивацию. Без вас мои дни в роддоме не были бы такими веселыми", – написала она.

Гвоздева также обратилась к супругу Ивану Хомячуку и новорожденному сыну.

"Спасибо за сына и дочь, люблю. Спасибо моему сынуле, который выбрал меня своей мамочкой, я постараюсь не подвести тебя и вырастить тебя достойным и хорошим человеком", – заявила она.

Также хореограф назвала имя новорожденного сына.

"Добро пожаловать на Землю, Доминик", – написала Гвоздева.

"Ну и, конечно же, спасибо мне за меня, я это сделала", – добавила она.

Гвоздева и Хомячук впервые стали родителям в 2015 году. У них родилась дочь Валерия (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане. 11 октября Гвоздева сообщила о рождении сына.