Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя

Экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева показала в Instagram момент знакомства своей дочери Валерии с новорожденным братом.
"Всем спасибо. Мы дома. Спасибо всем моим родным и близким за заботу, переживания, ожидания. Спасибо моим подписчикам за поддержку, приятные слова и мотивацию. Без вас мои дни в роддоме не были бы такими веселыми", – написала она.
Гвоздева также обратилась к супругу Ивану Хомячуку и новорожденному сыну.
"Спасибо за сына и дочь, люблю. Спасибо моему сынуле, который выбрал меня своей мамочкой, я постараюсь не подвести тебя и вырастить тебя достойным и хорошим человеком", – заявила она.
Также хореограф назвала имя новорожденного сына.
"Добро пожаловать на Землю, Доминик", – написала Гвоздева.
"Ну и, конечно же, спасибо мне за меня, я это сделала", – добавила она.
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Всем спасибо мы ДОМА * * * * Спасибо всем моим родным и близким за заботу,переживания, ожидания * Спасибо моим подписчикам за поддержку, приятные слова и мотивацию,без вас мои дни в роддоме не были бы такими весёлыми * Спасибо @roddom_adonis за профессионализм, качество,заботу и любовь, дай Бог,чтоб в стенах вашего роддома появлялось как можно больше «детского крика» и рождалось ещё больше семей * Спасибо @khomiachukivan за сына и дочь,ЛЮБЛЮ * Спасибо моему сынуле * ,который выбрал меня своей мамочкой * , я постараюсь не подвести тебя и вырастить тебя достойным и хорошим человеком * . Welcome to the * DOMINIK * Ну и, конечно же,спасибо мне за меня * , я это сделала * #илонагвоздева #гвоздевабеременность #роды #роддомадонис #новаяжизнь #рождение #рождениеребенка
Гвоздева и Хомячук впервые стали родителям в 2015 году. У них родилась дочь Валерия (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане. 11 октября Гвоздева сообщила о рождении сына.