Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2020
 
Новости

"Послеродовое восстановление". Гвоздева показала упражнения для ног и ягодиц

Украинский хореограф Илона Гвоздева показала перед камерой комплекс упражнений и заверила, что они не будут для организма стрессовыми.

Гвоздева: Без фанатизма
Гвоздева: Без фанатизма
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореограф Илона Гвоздева обнародовала в Instagram видео своей тренировки.

"Послеродовое восстановление. Упражнения для ног и ягодиц. Обращаю ваше внимание на то, что уровень начальный, упражнения базовые. Без стресса для организма. Без фанатизма", – написала она.

Гвоздева отметила, что перед тренировкой обязателен разогрев.

Илона Гвоздева родилась 5 августа 1988 года в селе Останино (Автономная Республика Крым). В 2009 году она принимала участие в танцевальном телевизионном проекте "Танцуют все 2". В 2011-м, 2018-м, 2020 годах участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. У них есть дочь Валерия (2015) и сын Доминик (2020). В конце мая 2020-го Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане. 11 октября Гвоздева сообщила о рождении сына.

Теги: звезда, шоу, Танцы со звездами, хореограф, Илона Гвоздева, роды, тренировка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
Наталия ДВАЛИ
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
Алеся БАЦМАН
Близкий друг Виктюка, продюсер Перман: Роман Григорьевич всегда говорил, чтобы его хоронили в родном Львове. Других вариантов не допускал
Близкий друг Виктюка, продюсер Перман: Роман Григорьевич всегда говорил, чтобы его хоронили в родном Львове. Других вариантов не допускал
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Послеродовое восстановление". Гвоздева показала упражнения для ног и ягодиц
"Послеродовое восстановление". Гвоздева показала упражнения для ног и ягодиц
  Gorit. Dorofeeva выпустила дебютный клип, примерив новые смелые образы. Видео
  Gorit. Dorofeeva выпустила дебютный клип, примерив новые смелые образы. Видео
Ведущая проекта "Главная тема" Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас
Ведущая проекта "Главная тема" Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас Актуально
Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду
Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду
За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз
За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз
"Будем квасить!" Полякова рассказала, чем займется во время "карантина выходного дня"
"Будем квасить!" Полякова рассказала, чем займется во время "карантина выходного дня"
"Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо". Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки
"Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо". Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки
Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич получил результаты повторного теста на COVID-19
Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич получил результаты повторного теста на COVID-19
Валерий Меладзе посетил больницу, где находятся пациенты с COVID-19
Валерий Меладзе посетил больницу, где находятся пациенты с COVID-19
Партнерша экс-участника "Танцев со звездами" Мельника рассказала, чем будет заниматься после вылета из шоу
Партнерша экс-участника "Танцев со звездами" Мельника рассказала, чем будет заниматься после вылета из шоу
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Наличными в больших сумках. Клуни рассказал, как раздал друзьям по $1 млн
Наличными в больших сумках. Клуни рассказал, как раздал друзьям по $1 млн
Дана Борисова: Артисты оказались за чертой бедности. Артистам нужна помощь
Дана Борисова: Артисты оказались за чертой бедности. Артистам нужна помощь
"Пять месяцев без сна". Джамала поделилась семейными снимками
"Пять месяцев без сна". Джамала поделилась семейными снимками
"Важно успеть ответить на интимные вопросы". Педан рассказал, как нужно воспитывать сына
"Важно успеть ответить на интимные вопросы". Педан рассказал, как нужно воспитывать сына
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS