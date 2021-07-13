У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного

"Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021 – лучший день в моей жизни", – подписал фото Добрынин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Квиткова сообщила, что ребенок появился на свет в 9.51.

"Сегодня наши сердца родились заново", – написала она. Супруги не уточнили, как назвали ребенка.