"Отошли воды. Попытка номер два". Беременная Квиткова снова отправилась в роддом на "самую главную встречу"

"У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни", – сообщила подписчикам Квиткова.
Она подчеркнула, что опубликованный текст написала ночью 12 июля, когда выезжала в роддом.
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Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович). В финале шоу он сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. В январе 2021 года супруги объявили, что вскоре у них родится сын.
10 июля 2021 года Квиткова отправилась в роддом, но выяснилось, что схватки были ложными.