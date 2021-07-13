"Отошли воды. Попытка номер два". Беременная Квиткова снова отправилась в роддом на "самую главную встречу"

"У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни", – сообщила подписчикам Квиткова.

Она подчеркнула, что опубликованный текст написала ночью 12 июля, когда выезжала в роддом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)