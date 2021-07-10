Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном

Квиткова: Волнения не было, честно. В голове лишь были картинки и вопрос: какой он будет? Фото: kvittkova / Instagram

"Вчера ночью мы мчали в роддом с четким ощущением, что под утро будем уже с сыном. Волнения не было, честно. В голове лишь были картинки и вопрос: какой он будет? Смуглый и чернявый, с кудрявыми волосами? А какого цвета будут глаза? Ехала и прокручивала у себя эти вопросы в голове, а потом поняла, каким бы он ни был, он все равно будет самым лучшим сыном для нас", – пишет Квиткова.

Однако схватки у девушки оказались ложными.

"Возвращаемся домой в два ночи. Продолжаем ждать", – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)