Квиткова и Добрынин на следующий день после родов рассекретили имя первенца

Квиткова и Добрынин поженились в мае 2020 года Фото: kvittkova / Instagram

"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын", – написала Квиткова, обнародовав совместное фото с ребенком.

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"Даша умножила нашу любовь. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап – роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви", – поделился эмоциями Добрынин.

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