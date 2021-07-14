Квиткова и Добрынин на следующий день после родов рассекретили имя первенца

"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын", – написала Квиткова, обнародовав совместное фото с ребенком.
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"Даша умножила нашу любовь. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап – роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви", – поделился эмоциями Добрынин.
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Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович). В финале шоу он сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак.
13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец.