Добрынин подарил супруге золотой браслет за 200 тыс. грн

Добрынин и Квиткова поженились в мае прошлого года Фото: nikitadobrynin / Instagram

9 июля Квитковой исполнилось 23 года. Ранее девушка уже хвасталась одним из подарков – супруг преподнес ей автомобиль Mercedes-Benz GLE 2021 года за 2 млн грн.

Однако одной машиной дело не ограничилось. Блогерша также получила браслет от французского ювелирного дома Cartier из коллекции Juste un Clou. Судя по информации на сайте ювелирного дома, такой браслет стоит $7,5 тыс. (200 тыс. грн).

Фото: nikitadobrynin / Instagram

