"Наша новая вселенная". Осадчая родила третьего ребенка. Известен пол. Первое фото нового члена семьи

"Привет, наша новая вселенная! Я – мама троих сыновей", – написала она.

Осадчая обратилась к мужу и коллеге Юрию Горбунову.

"Спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются красивые мальчики", – отметила телеведущая.

Пост она сопроводила снимком детской руки, которую придерживает своей.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Світське життя" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.