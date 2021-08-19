"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей

"Сегодня, 19 августа, в 5.05 утра в нашей семье произошло счастливое и долгожданное событие – у нас родился еще один сыночек!!! Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя! Мы безгранично счастливы!!! Какое это невероятное ощущение – перерезать пуповину и видеть, как появляется на свет твой ребенок!!! Спасибо тебе за это!!!" – написал 50-летний Горбунов.
К посту он приложил черно-белую фотографию с новорожденным, собственный портрет из родильного зала и бирку, на которой указано, что вес малыша 3,25 кг, рост – 52 см.
Меньше чем за час снимки новоиспеченного папы лайкнули больше 33 тыс. раз. Одной из первых пост Горбунова прокомментировала Осадчая, она написала: "Люблю тебя".
Свои поздравления написали и многие украинские звезды: телеведущие Маша Ефросинина, Леся Никитюк и Лилия Ребрик, модель и певица Даша Астафьева, артисты Джамала и Потап, спортсменка Лилия Подковаева, хореограф Алена Шоптенко и другие.
Чуть раньше написала о родах и Осадчая: "Спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются красивые мальчики", – поблагодарила мужа телеведущая.
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18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Світське життя" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.
19 августа Осадчая родила второго мальчика от Горбунова.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.