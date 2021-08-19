"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей

"Сегодня, 19 августа, в 5.05 утра в нашей семье произошло счастливое и долгожданное событие – у нас родился еще один сыночек!!! Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя! Мы безгранично счастливы!!! Какое это невероятное ощущение – перерезать пуповину и видеть, как появляется на свет твой ребенок!!! Спасибо тебе за это!!!" – написал 50-летний Горбунов.

К посту он приложил черно-белую фотографию с новорожденным, собственный портрет из родильного зала и бирку, на которой указано, что вес малыша 3,25 кг, рост – 52 см.

Меньше чем за час снимки новоиспеченного папы лайкнули больше 33 тыс. раз. Одной из первых пост Горбунова прокомментировала Осадчая, она написала: "Люблю тебя".

Свои поздравления написали и многие украинские звезды: телеведущие Маша Ефросинина, Леся Никитюк и Лилия Ребрик, модель и певица Даша Астафьева, артисты Джамала и Потап, спортсменка Лилия Подковаева, хореограф Алена Шоптенко и другие.

Чуть раньше написала о родах и Осадчая: "Спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются красивые мальчики", – поблагодарила мужа телеведущая.