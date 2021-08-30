"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье

"Скажите, девочки, а вы тоже спите в футболке своего мужчины? Когда у тебя 100 тыс. своих разных пижам?" – написала она.
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"Это так мило. Трусы мои не надевай", – попросил в комментариях муж Каменских, рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).
Настя Каменских и Потап пели вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы.
Весной 2019-го Каменских и Потапенко оформили отношения.
После распада дуэта "Потап и Настя" Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Потап продюсирует ее. Сам он выступает в группе Mozgi, лидером и основателем которой является.