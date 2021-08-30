"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье

"Скажите, девочки, а вы тоже спите в футболке своего мужчины? Когда у тебя 100 тыс. своих разных пижам?" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Это так мило. Трусы мои не надевай", – попросил в комментариях муж Каменских, рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).