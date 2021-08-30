Лопес предстала в брюках с цветочным принтом, топе, расшитом золотом кейпе и босоножках на массивной платформе и каблуке.

Съемки промокампании проходили в Венеции.

"Вперед, Dolce&Cabbana!" – написала она.

"Малышка Джей выглядит величественно", – отметила подписчица lorenridinger.

"Совершенно неотразимо!" – заявила __blessingwestro .__.

"Самая красивая женщина в мире", – прокомментировала jlotheicon.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".