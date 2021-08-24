"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте

"Мой любимый цвет – неоновый", – заявила она.

На фото Лопес засветила часть голой груди и торса.

"Так горячо" – прокомментировала подписчица danasnapes.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".