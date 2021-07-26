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26 июля, 2021
 
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Яхта, на которой Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения, принадлежит Ринату Ахметову – Daily Mail

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85-метровая яхта Valerie стоимостью $130 млн была спущена на воду в 2011 году
85-метровая яхта Valerie стоимостью $130 млн была спущена на воду в 2011 году
Фото: yachtharbour.com

Свой 52-й день рождения американская певица и актриса Дженнифер Лопес вместе со своим возлюбленным – актером и режиссером Беном Аффлеком – встретила на яхте, которая принадлежит украинскому миллиардеру, самому богатому человеку страны Ринату Ахметову.

Об этом вечером 25 июля, на следующий день после дня рождения актрисы, сообщила британская Daily Mail.

По данным издания, 85-метровая яхта Valerie стоимостью $130 млн была арендована для приема гостей у побережья Сен-Тропе на Французской Ривьере. Стоимость аренды не уточняется.

В статье говорится, что на судне, отремонтированном в 2019 году, девять кают, в которых можно разместить до 17 человек. У яхты несколько палуб, терраса с шестиметровым бассейном и джакузи, столовая и бар, холл и кинотеатр на верхних палубах.

Контекст:

По данным Forbes, Ахметов – самый богатый человек в Украине с состоянием $7,6 млрд. В мировом рейтинге он занимает 327-е место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 803-м месте, тогда его состояние оценивалось в $2,8 млрд.

Ахметов владеет группой компаний СКМ ("Систем Кэпитал Менеджмент"). Компания распоряжается контрольным пакетом акций более 100 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах, медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости. Ахметов также является президентом и владельцем футбольного клуба "Шахтер".

24 июля, в свой день рождения, Лопес обнародовала фото и видео с отдыха на яхте. На них она позировала в бикини, а целовалась со своим давним возлюбленным Аффлеком, подтвердив информацию о воссоединении с ним.

Теги: Ринат Ахметов, яхта, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
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