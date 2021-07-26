Яхта, на которой Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения, принадлежит Ринату Ахметову – Daily Mail

85-метровая яхта Valerie стоимостью $130 млн была спущена на воду в 2011 году Фото: yachtharbour.com

Об этом вечером 25 июля, на следующий день после дня рождения актрисы, сообщила британская Daily Mail.

По данным издания, 85-метровая яхта Valerie стоимостью $130 млн была арендована для приема гостей у побережья Сен-Тропе на Французской Ривьере. Стоимость аренды не уточняется.

В статье говорится, что на судне, отремонтированном в 2019 году, девять кают, в которых можно разместить до 17 человек. У яхты несколько палуб, терраса с шестиметровым бассейном и джакузи, столовая и бар, холл и кинотеатр на верхних палубах.

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